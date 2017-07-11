اللجنة الامنية تكثف من اجتماعاتها برئاسة قائد المحور بحضور أعضاء المنظمات الإغاثية

2017-07-11م الساعة 23:05

التغيير – صنعاء:

كثفت اللجنة الامنية بتعز عقد اجتماعاتها برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل وبحضور أعضاء المنظمات الإغاثية.

وناقش الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء مجمل الأوضاع على الصعيد الأمني والإنساني والمجتمعي؛ وسبل الإسهام في التخفيف من معاناة أبناء المدينة ومعالجة المشاكل التي تواجهها فيما يخص النظافة والتحسين والإغاثة .

واستعرض الاجتماع المخاطر والعوائق التي تواجهها المنظمات في المدينة نتيجة سوء التنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية.. مُشدداً على حل الإشكالية بالتنسيق مع عمليات المحور والسلطة المحلية وكذا ضرورة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية لتسهيل مهام المنظمات .

وأقر الاجتماع بتنسيق المنظمات مع عمليات المحور والسلطة المحلية والجهات المعنية في المحافظة حتى يسهل للمنظمات أداء مشاريعها في خدمة المدينة.

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