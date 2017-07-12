مصرع قيادي ميداني وثلاثة من مرافقيه في ميدي

2017-07-12م الساعة 17:04

تعز – صنعاء:

لقي قيادي ميداني في المليشيا الانقلابية، وثلاثة من مرافقيه مصرعهم بجبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

القيادي الانقلابي يدعى محمد عطية، وهو المشرف الاجتماعي والثقافي للمليشيا الانقلابية بمديرية قفل شمر وفق ما ذكره مركز إقليم تهامة.

وبحسب ذات المصدر فإن القيادي في المليشيا لقي مصرعه أمس الثلاثاء في قصف لمدفعية الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة أثناء تواجده في جبهة ميدي لمشاركة المليشيا وتحفيزهم للقتال ضد الجيش الوطني.

وعلى الصعيد ذاته استقبلت مديرية قفل شمر الاثنين الماضي عدد من قتلى الإنقلابيين بينهم قيادي برتبة عقيد قتلوا في الجبهات الحدودية.

ومن بين القتلى الذين شيعتهم المليشيا في قفل شمر “محمد عبد شوعي” و “عاطش بو القاهر” و “سمير أحمد حسين” وقيادي برتبة عقيد .

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