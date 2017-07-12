مقتل قيادي حوثي في جبهة الكدحة بتعز

2017-07-12م الساعة 18:39

التغيير – صنعاء:

قتل القيادي الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية بتعز طارق كوكب مصرعه وعدد من مرافقيه في مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر، غرب تعز.

وقالت مصادر ميدانية ان القائد الميداني طارق كوكب والمكنى بـ ابو حذيفة، وعدد من مرافقيه بنيران قوات الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة، حيث ويعد القيادي من ابرز القادة الميدانيين في جبهة الكدحه وتنقل يقاتل في صفوف المليشيا, في جبهات مقبنه وجبل وحمير والكدحه

الى ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادت السيطرة على التلة الحمراء والتلة السوداء المشرفة على خط إمداد الميليشيات الحوثية إلى تلة الدرب المطلة على أجزاء واسعة من منطقة الكدحة..

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