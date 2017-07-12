الأمم المتحدة تعلن وصول 139 طناً من المعدات الطبية لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن

2017-07-12م الساعة 20:57

التغيير – صنعاء:

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، عن وصول 139 طناً من المعدات الطبية لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في حسابه الرسمي على تويتر، أن طائرة محملة بـ139 طناً من المعدات الطبية والصرف الصحي وصلت اليوم، ضمن جهود احتواء الكوليرا في اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن الصحة العالمية فأن قرابة 1750 من اليمنيين توفوا جراء وباء الكوليرا منذ 27 أبريل الماضي.

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