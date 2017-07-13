وزارة الصحة: ازدياد المصابين بالكوليرا في تعز وظهور حالات في سيئون

2017-07-13م الساعة 19:50

التغيير – صنعاء:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 297438 حالة اشتباه بجائحة الاسهالات المائية الحادة (الكوليرا)، خلال الفترة من تاريخ 27 ابريل - 10 يونيو 2017م.

وقال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور محمد السعدي في تقرير متابعة انتشار ومكافحة الكوليرا حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن إجمالي حالات الخروج والشفاء 294676 حالة، بينما اجمالي الحالات المؤكدة مخبريا لاصابتها بالكوليرا 637 حالة فقط، وعدد الوفيات 1713.

وأضاف " تراجعت عدد الحالات بشكل ملحوظ في محافظات "مأرب – شبوة - صعدة – المهرة – الجوف ".. بينما ظهرت حالات مخبرية مؤكدة لعدد 4 حالات فقط في حضرموت ( سيئون ) وهي حالات قدمت من مناطق فيها الوباء في الشمال.

ولفت إلى أن الحالات المرضية تركزت في كل من صنعاء وعدن وتعز، حيث أظهرت مؤشر حالات الإسهال المائي الحاد والمؤكدة مخبريا في محافظة تعز ارتفاعا ملحوظا بعدد (290 حالة مؤكدة) وعدن (46 حالة مؤكدة).

وأوضح الى ان جائحة الكوليرا تراجعت في عدد من المحافظات على الرغم من ظروف الحرب وتعند مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في تسهيل مهام الفرق الطبية في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها.

وقال الناطق الرسمي، إن بعض التصريحات الخاصة باللقاحات وانتشار الوباء، مبالغ فيها وليست سليمة، مضيفا" إن نسبة الاستشفاء وصلت إلى 99 بالمائة، ما يعد مؤشرا ايجابيا لتراجع حدة المرض، فيما انخفضت نسبة الوفيات بمقدار 0,5 بالمائة، ما يشير إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ذات تأثير كبير ساعد في تحسين العمل الطبي.

وعبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها للجهات التي لبت النداء والاستجابة لمواجهة التحديات الصحية في اليمن، على رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاوتشا.

وأعلنت الوزارة عن استعدادها لاستقبال اللقاحات الخاصة بالكوليرا والقدرة على تنفيذ برامج اللقاحات بشكل مباشر، وذكرت انها ناقشت مع مندوبي منظمة الصحة العالمية قضايا اللقاحات، موضحة بأن بعض التصريحات تعتبر مبالغ فيها وليست سليمة فيما يخص اللقاحات وانتشار الوباء،

وذكرت وزارة الصحة إلى أنها وبالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من المانحين قررت البدء في عمليات الإصحاح البيئي.

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