رئيس الوزراء يوجه بسرعة القبض على الذين استهدفوا فرع البنك الأهلي اليمني بعدن

2017-07-13م الساعة 19:55

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة القبض على الجناة الذين استهدفوا اليوم فرع البنك الأهلي اليمني بمديرية المنصورة بعدن .

وأهاب رئيس الوزراء كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط أولئك الجناة الخارجين عن القانون وإخضاعهم للمسائلة القانونية لنيل جزاءهم العادل، محذرا من عدم المساس بمؤسسات الدولة والعبث بأمن وسكينة المجتمع.

وأشار الدكتور بن دغر الى ان هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعة مسلحة تجردت من المبادئ والقيم الأخلاقية التي أوصى بها ديننا الاسلامي الحنيف.

كما وجه د. بن دغر وزارة الصحة بتوفير العناية اللازمة وعلاج مدير فرع البنك الأهلي اليمني بمديرية المنصورة عبدالله سالم النقيب الذي أصيب بطلق ناري بعد رفضه تسليم المجهولين مفاتيح خزانات البنك وكل من أصيب في هذه العملية الإجرامية .

وحيا رئيس الوزراء الموقف البطولي الذي تحلى به مدير فرع البنك ، وموظفي البنك الذين تصدوا لهذه الجماعة المسلحة.

وتمنى بن دغر الشفاء العاجل للنقيب وكافة المصابين .. مؤكدا بأن الحكومة ستولي كل اهتماماتها لمعالجتهم وستعمل على توفير العناية والرعاية اللازمة.

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