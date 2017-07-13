مهرجان تكريمي للمبادرات الشبابية المشاركة في الحملة الوطنية لدعم مرضى السرطان بتعز

2017-07-13م الساعة 20:06

التغيير – صنعاء:

أقامت المبادرات الشبابية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز حفلاً جماهيرياً ضمن فعالياتها الداعمة لمرضى السرطان بتعز.

ومثل المهرجان تكريماً لجهود المبادرات الشبابية التي ساهمت بفعالياتها المصاحبة للحملة الوطنية لدعم مرضى السرطان بالمحافظة في التخفيف من معاناة مرضى السرطان في مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة التوعوية والداعمة خلال الحملة الوطنية التي حملت شعار من يعيد الأمل.

وشكر مدير المؤسسة مختار أحمد سعيد المبادرات الشبابية على ما بذلته خلال الفترة الماضية ولا تزال مثنياً على لفتتها الكريمة تجاه مرضى السرطان في تعز الذين يواجهون ظروفا قاسية جراء الحرب الدائرة فيها مشيداً في الوقت ذاته بالإصرار والتحدي الذي أبداه أعضاء المبادرات وهم يقدمون صوراً إنسانية مثالية لدعم المرضى، موجهاً الدعوة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية الإغاثية للقيام بدورها الإنساني تجاه مرضى السرطان في أكبر المحافظات سكاناً وأكثرها إصابةً بالسرطان على مستوى البلاد.

الجدير بالذكر أن أكثر من 15 مبادرة شبابية شاركت ولا تزال في الحملة الوطنية لدعم مرضى السرطان بتعز للعام 2017م.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet