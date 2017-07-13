مقتل 20 حوثياً على حدود السعودية

2017-07-13م الساعة 20:40

التغيير – صنعاء:

نفذت القوات السعودية في منطقة جازان ليلة البارحة، عمليات عسكرية على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح في مديرية حرض اليمنية التي تبعد عن الحدود السعودية قرابة 9 كم.

وبدأت القوات السعودية استهدافها عبر مدفعياتها، بعد أن رصدت من خلال الكاميرات الحرارية، تحركات الميليشيات نحو الحدود السعودية، في محاولة لاختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، لفتح جبهة عسكرية جديدة لإطلاق القذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

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