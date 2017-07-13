الجيش الوطني يأسر اثنين الانقلابيين بحرض
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2017-07-13م الساعة 21:39

التغيير -  صنعاء:

تمكنت قوات الجيش الوطني في قطاع اللواء 105 مشاة بحرض غرب محافظة حجة من أسر اثنين من عناصر المليشيا الإنقلابية خلال معارك فجر امس الأربعاء.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مواجهات اندلعت صباح اليمن بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية بحرض أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الإنقلابيين وأسر اثنين.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في منطقة أبو دوار في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الانقلابية وتدمير آليات عسكرية.

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