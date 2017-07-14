وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي أفق التعاون الإعلامي المشترك

2017-07-14م الساعة 17:26

التغيير - صنعاء:

بحث وزير الإعلام معمر الإرياني مع نظيره السعودي عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين والوزارتين في إطار التنسيق المشترك حول القضايا الراهنة ،حيث تبادل الوزيران الحديث حول مختلف القضايا المتعلقة بالملفات على مستويات عدة.

وثمن وزير الإعلام معمر الإرياني الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز " لكل الجهود التي يبذلونها لوقوفهم ومساندتهم لليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ".

وجرى الحديث عن مختلف القضايا التي تخص الإعلام وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقد ثمن الإرياني موقف ودعم وزارة الثقافة والإعلام من خلال دعم الإعلام اليمني الرسمي ومختلف أنواع الدعم الذي يخص الإعلام اليمني وسبل التعاون المشترك، وكافة الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الجانب.

ودار الحديث بين الوزيرين حول الانتقال بالعمل المشترك إلى مصاف جديدة بين وزارة الإعلام اليمنية ووزارة الثقافة والإعلام السعودية، في وقت أشاد الوزير الإرياني بالجهود التي يبذلها وزير الثقافة والإعلام السعودي، في هذا الجانب.

وتناول نقاش الوزيرين اليمني والسعودي مختلف القضايا التي تهم المنطقة من الجانب الإعلامي وخصوصاً ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق بشأن ذلك.

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