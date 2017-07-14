مقتل 30 انقلابيا في مواجهات عنيفة بنهم شرق صنعاء

2017-07-14م الساعة 17:29

التغيير – صنعاء:

لقي 30 من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون اليوم الخميس في مواجهات عنيفة بمنطقتي بران والمدفون بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لـ”سبتمبر نت” أن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا إثر محاولات تسلل لعناصرها في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال المعارك الماضية.

وقال: المصدر إن قوات الجيش الوطني كانت على علم مسبق بتحركات المليشيا الإنقلابية، ما مكنها من التعامل مع العناصر المتسللة وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح.

وأكد المصدر أن محاولات التسلل كانت مسنودة بتغطية نارية من قبل المليشيا الانقلابية، إلا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال تلك المحاولات وتكبيد المليشيا خسائر فادحة.

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