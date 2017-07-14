اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يطالب الحكومة الشرعية بصرف الرسوم الدراسية ومستحقات الربع الثاني والثالث من العام 2017

2017-07-14م الساعة 17:41

التغيير – صنعاء:

أقام اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا اليوم الجمعة وقفة احتجاجية في مبني الملحقية الثقافية في كوالالمبور وذلك لمطالبة الحكومية الشرعية باستحقاقات الربع الثاني والثالث من العام 2017 وكذلك الرسوم الدراسية، وحل مشاكل الخريجين وطلاب الاستمرارية.

كما أقام الطلاب اليمنيين وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة في جامعات UTM و UTHN.

هذا وقد رفع اتحاد الطلبة الي السفير اليمني الدكتور عادل باحميد وكذلك المستشار الثقافي الاستاذ رشدي الكوشاب بياناً طالب فيه الحكومة الشرعية بالالتزام بواجباتها امام ابنائها الطلاب في الخارج.

وطالب الطلاب في الوقت نفسه أن تتحمل الحكومة الشرعية مسئوليتها تجاه الطلاب المبتعثين في الخارج. وذلك من تاخر المستحقات لما يتجاوز عن أربعة اشهر وكذلك الرسوم الدراسية التي تخص العام السابق ويسبب تاخرها الى توقف الطلاب عن الدراسة وتهديدهم بالطرد من جامعاتهم. وكذلك حل مشاكل الخريجين وطلاب الاستمرارية.

وناشد اتحاد الطلاب اليمنيين في بيانهم اليوم فخامة المشير عبد ربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ووزير التعليم العالي وكافة الجهات المسئولة بسرعة وضع حد لمعاناة الطلاب المبتعثين، وتفريغهم للعلم والمعرفة بدلاً من ملاحقة مستحقاتهم المالية في كل استحقاق مالي.

وتوعد الطلاب أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيرفعون من وتيرة التصعيد بكل الطرق والوسائل القانونية التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وجاء في بيان اتحاد الطلاب اليوم أنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية للأمم المتحدة عبر اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج. وكذلك مخاطبة دولة التحالف لتحمل مسئوليتها الاخلاقية تجاه آثار الحرب الدائرة في اليمن.

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