بتمويل مركز الملك سلمان... وكيل محافظة مأرب يدشن مشروع الامداد المائي .

2017-07-14م الساعة 19:52

التغيير – صنعاء:

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الخميس 19 شوال 1438 هـ الموافق 13 يوليو 2017 م مشروع الامداد المائي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والذي ينفذه ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية بحضرموت ويستهدف المشروع مخيمات النازحين في محافظة مأرب . ويقدم المشروع ١٠٥ خزان مياه سعة ١٠٠ لتر , خزان لكل ١٠٠فرد ، و 1796 دبة ماء سعة 20 لتر في التجمعات السكانية . ويبلغ عدد المستهدفين 434366 فرد ويستمر المشروع على مدى شهري يوليو وأغسطس حيث سيتم فيها توزيع أكثر من 4 مليون لتر من الماء ، وفي التدشين الذي تم في منطقة الجفينة بمحافظة مأرب أكد الدكتور عبدربه مفتاح وكيل المحافظة ورئيس لجنة الاغاثة بالمحافظة أن مشروع الامداد المائي الذي يقدمه مركز الملك سلمان وينفذ عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية بحضرموت يأتي ضمن جهود الاشقاء في المملكة بقيادة ملك الانسانية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان . مشيراً الى ان المشروع اتى متلمساً للحاجة الملحة للنازحين في مخيمات النزوح في مأرب والخانق والعائدين الى منازلهم بالمخدرة والضيق التي حررها الجيش الوطني خلال الايام الماضية .

ونوه إلى أن المشروع سيخفف بشكل كبير من معاناة النازحين في تلك المناطق . مشيرا ً إلى ان مشروع الامداد المائي من المشاريع المهمة التي تمس حياة السكان وصحتهم بدرجة أساسية نتيجة التجمعات السكانية في مخيمات النزوح الذين هجرتهم المليشيات الانقلابية من منازلهم وشنت حربها على الشعب اليمني ..

من جهته أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن مكتب الصحة يساند مشروع الامداد المائي ويشرف بشكل مباشر على عملية التعقيم للمياه للحفاظ على صحة المواطنين . مشيدا بجهود مركز الملك سلمان وما يقدمه للشعب اليمني معتبرا تلك الاعمال ستبقى بصمات مشرقة للأشقاء في المملكة لن ينساها الشعب اليمني

من جهته قال مشرف المشروع بمحافظة مأرب محمد دهلوس ان المشروع اتى في الوقت الذي كان فيه النازحون بأمس الحاجة اليه ، موضحا ً أن المشروع يشمل توزيع الخزانات ودبب الماء وكذا التوعية والتثقيف في استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتعاون والشراكة مع مكتب الصحة بمحافظة مأرب من خلال اقامة الدورات التوعوية والتثقيفية عبر النزول عبر النزول لمخيمات النازحين ، مضيفا ً أن المشروع يستهدف التجمعات السكانية للنازحين وهم الاولوية والذين يعانون من النقص الشديد في المياه ، كما عبر عن شكره لما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الانسانية . لافتا الى ان المشروع سيخفف من معاناة النازحين في مختلف مخيمات النزوح . مشيدا بجهود السلطة المحلية بمأرب وتذليلها لكل الصعوبات امام المنظمات والجهات المانحة وتسهيل مهامها . وجرت عملية التدشين بمنطقة الجفينة بمأرب وتجمعات النازحين بالجدعان وفي مخيم النازحين بالخانق . وعبر عدد من المستفيدين عن امتنانهم الكبير لمركز الملك سلمان وائتلاف الخير للاغاثة الانسانية , لتلمسهم احتياجاتهم وأشادوا بجهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب . مؤكدين ان الشعب اليمني لن ينسى تلك الجهود .

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