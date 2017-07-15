الميليشيات تطلق النار على مواطن أثناء مروره أمام أحد مساجدهم في ذمار

2017-07-14م الساعة 23:14

التغيير – صنعاء:

أطلق مسلحون حوثيون الرصاص على المواطن محمد الصفاري ظهر اليوم الجمعة، أثناء مروره من أمام الجامع الكبير الخاضع لسيطرتهم، في حي الحوطة وسط مدينة ذمار .

وأفاد شهود بحسب “سبتمبرنت” أن المواطن الصفاري كان مارا بدراجته النارية من أمام المسجد الكبير الذي يولونه حراسة أمنية مشددة أثناء تاديتهم لصلاة الجمعة.

وقال الشهود إن حراسة المسجد باشروا بإطلاق النار على الصفاري، فاردوه مضرجا بدمائه على الأرض، بعد ان سكنت الرصاص في منطقة الصدر، وقاموا بمنع المتواجدون من إسعافه حتى اتى اهله واسعفوه بالقوة.

وذكرت المصادر ان الصفاري يرقد الآن في غرفه الإنعاش يصارع الموت، وان كل ذلك جرى دون أي سبب يذكر.

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