تعز: تدشين مستوصف خير الكويت لاهالي منطقة الشارق بمديرية جبل حبشي

2017-07-15م الساعة 23:40

التغيير – طارق المليكي:

دشنت اليوم السبت في محافظة تعز مديرية جبل حبشي منطقة الشارق مستوصف خير الكويت لأهالي المنطقه حيث كانت المنطقه تعاني من عدم وجود مرفق صحي في هذا الظرف الذي يمر بها الشعب اليمني وانتشار الأمراض الفتاكة. وقدمت مجموعة خير الكويت ادوية وإعادة تأهيل وترميم المركز ودفع تكاليف الايجار للمبنى وأجور الموظفين العاملين فيه حيث كان المركز قد أغلق منذ عام ونيف.

كما أبدت مجموعة خير الكويت استعدادها التام لبناء مستوصف يحمل اسمها في المنطقة وأثناء الافتتاح حضرت العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية وجمهور غفير من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة .

و قال مدير المركز ( مستوصف خير الكويت ) الدكتور راوح محمد نعمان، في تصريح صحافي، ان هذا العطاء الكبير في هذا الوقت الصعب جاء إنقاذ لأرواح الآلاف من أبناء المنطقة وأضاف ان المركز حاليا تنقصه بعض الأدوية والمختبر كما ان سعة المركز لاتكفي لاستقبال الحالات المرضية التي نستقبلها منذ اليوم الاول كما نأمل من الأخوة في مجموعة خير الكويت ان تقوم ببناء مستوصف في المنطقة حيث والمنطقة هي تتوسط جميع قرى المديرية والشريان الوحيد الذي يربط المديرية ببقية مديريات المحافظة.

وفي هذا التدشين قام عدد من الأهالي بالتبرع بأراضي لصالح مجموعة خير الكويت لبناء المستوصف وفي الأخير ثمن مدير مكتب الصحة بالمديرية الجهود التي يبذلها الأخوة مجموعة خير الكويت جزاهم الله خير لتخفيف المعاناة عن الأهالي .

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet