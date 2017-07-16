مقتل 3 انقلابيين في عسيلان بشبوة

2017-07-15م الساعة 23:40

التغيير- صنعاء:

مقتل ثلاثة من مسلحي مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرين الليلة في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

وقال مصدر في المقاومة ان جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شهدت الليلة مواجهات عنيفة بين ابطال المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وأضاف المصدر ان المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي المليشيات الانقلابية وإصابة عدد اخر منهم . طبقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية سبأ

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