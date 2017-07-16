نشطاء يطلقون حملة الكترونية للتضامن مع 36 مختطفا لدى الانقلابيين معرضون للخطر

2017-07-15م الساعة 23:54

التغيير – صنعاء:

أطلق نشطاء حقوقيون مساء اليوم السبت حملة إلكترونية للتضامن مع 36 مختطفا تحاكمهم المليشيا الانقلابية بصنعاء.

واقيمت الحملة التي انطلقت عند الثامنة مساء بالتنسيق مع رابطة أمهات المختطفين تحت هاشتاغ #أبرياء_في_محاكم_باطلة.

ودعت الحملة كافة الناشطين والإعلاميين والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للمشاركة الفاعلة في الحملة التضامنية مع المختطفين الـ36 الذين يخضعون لمحاكمات باطلة في سجون مليشيا الانقلاب.

ويتعرض المختطفون لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي للضغط عليهم وانتزاع اعترافات كاذبة تبني عليها أحكام باطلة.

ودعت الحملة الإلكترونية كافة النشطاء ومناصري حقوق الإنسان للتضامن مع المختطفين لإيقاف محاكمتهم الهزلية والجائرة.

يذكر أن محاكمة المختطفين الـ36 تتم أمام محكمة سبق وأن أن أصدرت حكما ضد الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي بالإعدام خلال جلستين فقط وبتهمة كيدية.

..

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet