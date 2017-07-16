محافظ صنعاء يوفد لجنة رسمية للاطلاع على أوضاع السكان والنازحين في صلب نهم

2017-07-16م الساعة 00:44

التغيير- صنعاء:

تفقد مدير عام مديرية نهم زبن الله المطري ومعه مدير الصحة بالمديرية أوضاع السكان والنازحين بمنطقة جبال صلب واحتياجاتهم .

وخلال الزيارة التي رافقها فيها مدير عام مكتب محافظ صنعاء عبداللطيف المرهبي التقى السكان والنازحين واستمع الى معاناتهم وهمومهم واحتياجاتهم في المجال الصحي والمياه .

وقال مدير مديرية نهم في تصريح صحفي أثناء الزيارة ان النزول الى المنطقة وتفقد احوال السكان جاء بتوجيهات من اللواء عبدالقوي شريف محافظ صنعاء وذلك نتيجة ابلاغ المحافظ بمعاناة السكان من انعدام مياة الشرب الصحية واضطرارهم لاستخدام مياة غير صالحة للشرب .

وافاد مدير مديرية نهم أن اللجنة التي زارت اماكن النزوح والسكان ومصادر المياه من البرك والحواجز البسيطة التي نفذت منها المياة وما تبقى باحدى البرك وهو ملوث استمعت واطلعت على الوضع وسترفع تقريرها عاجلا الى المحافظ واقتراح المعالجات السريعة وعلى المدى البعيد لتخفيف معاناة السكان .

من جانبهم الأهالي رحبوا باللجنة وقدموا شكرهم وتقديرهم للمحافظ واهتمامه وان هذة الزيارة أملهم في ايصال معاناتهم وتدبير الحلول المناسبة لمشكلة المياه .

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