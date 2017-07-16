محافظ صنعاء : نهم في مقدمة الصفوف ولا تراجع حتى عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب

2017-07-16م الساعة 20:02

التغيير – صنعاء:

عقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي شريف اجتماعاً موسعاً اليوم مع قيادات السلطة المحلية ووجهاء ومشايخ نهم، لمناقشة أوضاع المديرية واحتياجات المواطنيين .

وفي اللقاء أكد المحافظ شريف أن قيادة السلطة المحلية حريصة في متابعتِها الدائمةِ لكثيرٍ من قضايا المديرية وأنه لا يمكن إغفالها .

وقالَ شريف إن مديريةِ نهم في مقدمة صفوفِ الشرعية ميدانياً، وأوضح أن البلاد في وضع استثنائيٍ صعب، لكن القيادة السياسية ممثلةً برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح والحكومة في طور التأسيس لمعالجةِ كل القضايا وإعادة البناء.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر مستمرة في والنظال والكفاح حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية .

وحمّل المحافظ المليشيا الانقلابية كامل المسؤولية عما الت إليه الأمور في البلاد كونها من أشعلت الحرب في عموم المحافظات ولا تزال تسفك دماء اليمنيين .

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة المضي قدما حتى إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وتثبيت أركان الدولة والقانون.

مضيفاً أن الشرعية وضعت يدها بأيدي التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير اليمن قاطبة من قبضة المليشيا .

كما ناقش المحافظ مع المجلس المحلي لمديرية نهم احتياجات الناس وخصوصا النازحين، كما تطرق إلى مشاكل الألغام التي زراعتها المليشيا والتي أحدثت دمارا واسعاً، وكذلك مناقشة الأوضاع الصحية والإغاثة .

وفي ختام اللقاء وجه المحافظ بتشكيل لجنة لتنسيق اعمال الاغاثة من السلطة المحلية والمجتمع وكذا لجنه للتواصل ووجه بالرفع بأماكن ومواقع الألغام المزروعة من قبل الانقلابيين لتقوم الجهات المختصة بنزعها.

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