الارياني يبحث تعزيز التعاون الاعلامي بين اليمن ومصر

2017-07-16م الساعة 20:59

التغيير – صنعاء:

بحث وزير الاعلام معمر الارياني اليوم في القاهرة مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم أحمد اوجه التعاون الاعلامي بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم اكد الارياني على دور مصر العربي والقومي.. مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله مصر في مواجهة الارهاب والتطرف.

واشار الى ان لقاء وزراء الاعلام العرب بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل انعقاد اجتماعاتهم الدورية كان لقاءً مهماً وكان فخامته كان حريصا أمن واستقرار اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ، وعلى استقرار وامن كافة الدول العربية، وان هذه المواقف تنم عن قيادة رشيدة وحريصة على المنطقة واستقرارها.

واستعرض المراحل المختلفة منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية مقاليد السلطة في اليمن وحرصه على الحوار الوطني والذي شارك فيه كل ابناء اليمن بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وصولاً الى مسودة الدستور الوطني والتوقيع عليه من قبل جميع الأطراف وحرصه على بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يضمن الحرية والعدالة والمساواة ، وكيف نقض الحوثيين هذه الاتفاقات واحتلوا العاصمة صنعاء ومن ثم بقية المحافظات.

كما أكد الارياني حرص ورغبة القيادة السياسية في اليمن على الوصول الى السلام العادل والشامل الذي يضمن عدم تكرار الانقلاب.

وتطرق الى مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية وسعي الحكومة الحثيث الى اعادة الامن والاستقرار في مختلف المحافظات ، وما تبذله من جهود كبيرة رغم شحة الموارد والامكانيات، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف من خلال وقوفها ومساندتها لليمن وما قدمته وتقدمه المملكة اليمن في مختلف المجالات ومنها الاعلام الرسمي والأهلي لإيصال صوت الحكومة الشرعية الى العالم.

واستعرض وزير الاعلام واقع الصحافة والاعلام في اليمن، وما يتعرض الصحفيين من انتهاكات واعتقالات تعسفية وترهيب وقتل وتشريد ، من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واعرب عن رغبة اليمن في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاعلامي وخاصة التأهيل والتدريب.

من جهته قال مكرم " ان الإعلام المصري حريص في مختلف تغطياته للفعاليات السياسية والإعلامية وفي برامجه المختلفة التأكيد على استراتيجية الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه وعلى دعم وتأييد الشرعية اليمنية".

واضاف " ان مصر لديها قناعة كاملة لدور اليمن واهمية استقراره وسلامة أراضيه ".. مبديا استعداد مصر التعاون الكامل مع اليمن في المجال الإعلامي، خصوصا فيما يتعلق بالتدريب والتاهيل في المجالات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للإعلاميين اليمنيين لتفعيل التعاون في مجال الاعلامي والتبادل الاخباري والفضائي.

كما ادان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتهاكات التعسفية للانقلابيين تجاه الصحفيين والاعلاميين اليمنيين، مبديا استعداد مصر بذل اي جهود ممكنه للحيلولة دون استمرار هذه الانتهاكات.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام صالح الحميدي والملحق الاعلامي بالسفارة بليغ المخلافي، ومن الجانب المصري الامين العام للمجلس الأعلى للاعلام.

سبأ

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