الانقلابيون يختطفون عريسا يقضي "شهر العسل" من فندق بإب
قبل 1 ساعة, 17 دقيقة

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2017-07-16م الساعة 20:22

التغيير – صنعاء:

اختطف مسلحو ميليشيات الحوثي والمخلوع #عريسا من أحد فنادق مدينة #إب واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الانقلابية اختطفت العريس الشاب #فايز_عبده_الحداد من أحد فنادق مدينة إب، حيث يقضي "شهر العسل" بعد أيام قليلة من زواجه.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اقتحمت غرفة العريس بالفندق ليلا واختطفته من أمام أعين زوجته.

والشاب "الحداد" لم يقض سوى ثلاثة أيام مع زوجته، فيما اقتادته الميليشيات إلى سجونها في اليوم الرابع من زواجه.

وكان النجار قد قدم إلى مدينة إب من مسقط رأسه في منطقة #وصاب العالي بمحافظة #ذمار.

العربية نت

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