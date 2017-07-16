انطلاق المؤتمر الدولي للادارة في ماليزيا بمشاركة يمنية

2017-07-16م الساعة 22:04

التغيير - كوالالمبور - فاروق ثابت

انطلقت بكوالالمبور اعمال المؤتمر الدولي الاول للادارة والعلوم الانسانية الذي تنظمه جامعة لنكولن الماليزية بمشاركة 112 باحث من 23 دولة بينها اليمن.

وفي كلمته لدى افتتاح المؤتمر الذي يشارك فيه ١٨ باحثاً يمنياً من مختلف الجامعات الماليزية اكد رئيس جامعة لينكولن اميه باومك على اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات في رفد التنمية والتعليم للدول وبالاخص ماليزيا ..

من جانبة حيا البروفسور ناصر حبتور -رئيس المؤتمر - كل الباحثين مشيداً بالبحوث الرصينة التي قدمت للمؤتمر واهميتها في تنمية التعليم وافادة الدارسين و الباحثين ..

الى ذلك اكد البروفسور صالح باصرة وزير التعليم العالي الاسبق على اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات العلمية في ظل التنافس العلمي الذي يشهده العالم اليوم ..مستعرضاً مراحل نشأة وتطور التعليم العالي في اليمن و اوصى باصرة الباحثين اليمنيين المشاركين في المؤتمر بضرورة العودة لليمن بما ينفعه من العلوم والمعارف معرباً عن امله وتفاؤله الكبير بان يتجاوز اليمن محنته الحاليه ويطور نفسه مستفيداً من الاخطاء السابقة بالاتجاه نحو التنمية وبناء الانسان ..

حضر الافتتاح كل من سفير دول ليبيا والامارات وجامبيا الى جانب كل من داتو بيبي فلورينا الرئيس الفخري لجامعة لنكولن و مساعد رئيس جامعة لنكولن البروفسور رشيد المقطري و المستشار الثقافي اليمني رشدي الكوشاب. هذا ومن المقرر ان يختتم المؤتمر الدولي الاول للادارة والعلوم الانسانية اعماله بكوالالالمبور بالخروج بتوصيات مهمة من شأنها ان تخدم التنمية والمجتمع .

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