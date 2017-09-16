بن دغر: الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هي الضامن الوحيد لخروج الوطن إلى بر الأمان

2017-09-15م الساعة 23:03

التغيير – صنعاء:

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر: "الدولة الاتحادية من ستة أقاليم هي الضامن الوحيد لخروج الوطن إلى بر الأمان، كما أنها تضمن توزيعاً عادلاً في النظام السياسي والسلطة والحكم وتوزيع الثروة".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمة له خلال تدشينه مساء اليوم، (برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الجديد) :"إن مخرجات الحوار الوطني تعتبر الوثيقة الوحيدة التي أجمع عليها اليمنيون منذ مئات السنين، فالتاريخ القديم والحديث لا يذكر إجماع أهل اليمن على وثيقة موحدة ضامنة للحقوق والحريات كمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حظيت باجماع وطني لم يسبق له مثيل حيث شاركت فيه كافة القوى السياسية بمختلف المكونات ووقعت على نتائجه وسط تأييد محلي وإقليمي ودولي.

وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات الحوار هي المشروع الوطني الجامع الذي لا يمكن أن يتنازل عنها الشعب الذي شارك بكل فئاته ومكوناته في صياغتها، والتي تعد انتصارا لكل أبناء الوطن وفي مقدمتهم المكونات التي أقصيت وهمشت وأبعدت خلال المرحلة الماضية.

وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني والدولة الاتحادية هي فكرة ومشروع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز من خلال برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني على مشروع دستور الدولة الاتحادية التي وافق عليها كافة القوى الوطنية بما فيها الحوثيين وأنصار صالح الذين انقلبوا فيما بعد عليها.

هذا وقد أدار الجلسة وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، الذي رحب في مستهل كلمته بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظي حضرموت وشبوة، وعضو هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال الرعيني: " ها نحن ندشن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني في إقليم حضرموت، بعد أن أطلقنا البرنامج في إقليم عدن مطلع العام الحالي ونفذنا 68 ورشة عمل ولقاء توعوياً بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الجديد".

وأشار وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الى ان أهم أهداف انقلاب الحوثي وصالح المشؤوم القضاء على المشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني وإعاقة بناء الدولة الاتحادية من ستة أقاليم التي توافق عليها كل أبناء الوطن، مؤكداً على أن من أهم ما يتحقق به الانتصار على الانقلاب ويدحض مشروعه الرجعي والكهنوتي والاستبدادي هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الأقاليم.

وبدوره، أكد عضو هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مقبل لكرش ، أن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني يأتي تأكيدا على حرص القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، و الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على التعريف بمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع وتدشين الاقاليم الستة تلبية لتطلعات شعبنا اليمني في بناء الدولة الاتحادية التي تضمن الشراكة في السلطة والتوزيع العادل الثروة وتتحقق فيها العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص.

حضر جلسة التدشين محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني و محافظ محافظة شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي، ووزراء الاتصالات لطفي باشريف والصحة ناصر باعوم والنقل مراد الحالمي، والثقافة مروان دماج، والعدل جمال عمر، ووزير الدولة صلاح الصيادي، والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور، ونواب وزراء الداخلية اللواء ناصر لخشع، والكهرباء مبارك التميمي، والمالية منصور البطاني، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء صالح الزنداني، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ومدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن سامي السعيدي وعدد من وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وممثلين منظمات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والحقوقيين.

سبأ

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet