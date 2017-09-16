استنكارا لمجزرة حي شعب الدبا ...

مركز المعلومات يطالب مجلس حقوق الانسان بالقيام بدوره ازاء جرائم المليشيات بتعز ...

2017-09-16م الساعة 18:44

التغيير – صنعاء:

طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان كلا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في وقف المجازر التي تعاني منها تعز .

وكان اخرها المجزرة التي حدثت اليوم الجمعة 15 سبتمبر وذلك عبر تعرض الأحياء السكنية المكتضة لقصف مباشر ومتعمد من مواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثي وصالح.

وقال المركز في بيان له يوم امس الجمعة ان الجريمة ارتكبت ومجلس حقوق الإنسان يعقد دورته ال 36 الحالية في تحد صارخ من قبل ميلشيات الحوثي وصالح التي قصفت بالمدفعية اليوم احياء سوق الصميل وحي المحافظة وهي احياء معلومة ومعروفة للجميع انها ذات كثافة سكانية عالية واسواق شعبية

الأمر الذي يؤكد على تعمد قتل المدنيين.

وأظهرت الحصيلة الاولى لمجازر تعز اليوم الجمعة 15_9_2017 م

توقيت كثافة القصف مع الساعة

5:30مساءا، سقوط قذائف على حي شعب الدبا بجانب مبنى المحافظة، والقصف الثاني على حي سوق الصميل، أطلقتها مليشيات الحوثي وصالح.

وأسفر عنها سقوط إصابات في أوساط المدنيين 3 شهداء و14 جرحى حالة احدهم خطيرة جدا وتطايرت منها شظايا تسببت في قتل وجرح عدد من المتواجدين في المكان.

والقتلى هم :

1_صارم سمير صالح علي 12 سنوات

2_ وحيد مختار عبدالحميد 6 سنوات

3_محمد مراد ياسين سعيد 8سنوات

اما الجرحى فهم :

1_مرام ثابت نعمان 13

2_معتز محمد محمد حزام 11

3_منير عبدالقادر محمد 35

4_أسامة جهاد عبدالقادر 13

5_عبدالله محمد الطبشي14

6_الخضر مختارعبدالحميد القديس 13

7_محسن مصطفي ناصرالبدوي8 سنوات

8-مازن محمدسيف 18

9_أيمن بليغ ثابت 14

10_ماجدعبدالله سيف 20

11_محمدثابت محمد عبدالله 16

وناشد المركز مجلس حقوق الإنسان بجنيف ان يضطلع بدوره في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تصل إلى جرائم حرب .مؤكدا انه من غير المعقول أن يشارك المجتمع الدولي في مباركته لكل هذه الجرائم عبر الصمت والتجاهل.

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