قائد اللواء الرابع بطور الباحة: جاهزون للتقدم وانهيارات العدو أكثر من ثباته

2017-09-16م الساعة 19:01

التغيير – صنعاء:

أكد العميد/ أبو بكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، قائد القطاع العسكري بطور الباحة حيفان المقاطرة محافظة لحج أن الجيش الوطني في طريقه لتحرير لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه وتحقيق الأهداف الوطنية العليا.

وقال: الجبولي في تصريح لـ”سبتمبر نت” إنهم في “اللواء الرابع يعدون العدة لمعارك هجومية ضد المليشيا الانقلابية، ولا مجال للاستمرار في صد هجمات المليشيا، فذلك لم يعد من خياراتنا”.

وأكد الجبولي أن المليشيا تسعى لإثارة الشائعات بمحاولة التقدم عبر حدود القبيطة باتجاه طور الباحة، إلا أنه اعتبر ذلك مجرد هراء لصناعة المعنويات لدى أنصارهم كعادتهم.

وأضاف: “كان الخونة وقواتهم يضغطون قبل عامين لاقتحام المقاطرة وطور الباحة واستكمال إسقاط مديرية حيفان، فجاءهم المقاتلين الصناديد من حيث لا يتوقعون، فدارت في ليال مظلمات معارك اقتحام أسطورية يتذكرها العدو جيداً رغم قلة الامكانيات ووعورة التضاريس”.

وأردف: “لقد تكبدت المليشيا هزائم فادحة وعادت تجر الخزي والعار لتنتصر الإرادة، وترتفع الهامات السمراء شموخاً وعزة ورجولة وإباء أحاطتها رعاية المولى عز وجل حتى النصر”.

وتابع: “لقد باتت انهيارات الانقلابيين واضحة وضوح العيان، وستنتكس رأيته مرة أخرى بفضل الله، ولن يتوقف الأبطال حتى يحقق الأبطال ما خرجوا من أجله”.

.....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet