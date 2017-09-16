تحالف رصد يدين المجزرة المروعة التي ارتكبتها المليشيا في تعز

2017-09-16م الساعة 19:04

التغيير – صنعاء:

دان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان(رصد) المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مساء أمس الجمعة في حي شعب الدبا بمدينة تعز والتي راح ضحيتها استشهاد 3 اطفال وسقوط و 10 مصابين .

وأشار التحالف في بيان صحفي الى انه يتابع بقلق بالغ اثر ازدياد الهجمات بمختلف القذائف المدفعية والصاروخية التي تطلقها المليشيا اﻻنقلابية بشكل يومي على الاحياء والمناطق السكنية المكتضة بالمدنيين، مما يهدد حياة الكثير منهم ، خصوصا النساء والاطفال وينتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال البيان :" يصعب معه معالجة الجرحى والمصابين بشكل صحيح نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيات وانعدام المشتقات النفطية وشحت الأدوية والمستلزمات الطبية والموازنات التشغيلية للمستشفيات.

وطالب البيان المليشيات بإيقاف فورا القصف المتعمد للأحياء السكنية.. معتبرا هذه الجرائم انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا المجتمع الدولي الخروج عن صمته والقيام بدوره إزاء الضحايا الذين يسقطون يوميا في المحافظة بقدر من العدالة والإنصاف كبقية الضحايا .

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