مقتل ما لا يقل عن 37 انقلابيا في جبهة ميدي وحرض خلال الـ24 الساعة الماضية
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2017-09-16م الساعة 23:38

التغيير- صنعاء:

قتل مالا يقل عن ٣٧ عنصرا من عناصر المليشيا الانقلابية خلال ٢٤ الساعة الماضية بغارات لمقاتلات التحالف العربي في كل من جبهة حرض وميدي .

وقال مصدر عسكري، نقل عنه المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن مالا يقل عن ٣٧ عنصرا من مقاتلي المليشيا الانقلابية لقو مصرعهم بغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في كل من جنوب مديرية ميدي وغرب مدينة حرض خلال ٢٤ الساعة الماضية .

وفي سياق متصل قالت مصادر محلية بمحافظة حجة أن عربات عسكرية "اطقم"

محملة بقتلى وجرحى المليشيات وصلت إلى مستشفيات متفرقة بمحافظة حجة مساء الجمعة .

وأضافت المصادر أن قيادة ومشرفي المليشيا بمحافظة حجة تلاقي استياءً واسعا من قبل أهالي القتلى الذين يرفضون استلام جثث ابنائهم المغرر بهم من قبل مشرفي المليشيات الانقلابية نظرا لتزايد عدد الضحايا الواصلين من جبهة ميدي وبشكل يومي ..

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