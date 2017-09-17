الرئيس هادي يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
قبل 46 دقيقة, 16 ثانية
صورة (ارشيف)
صورة (ارشيف)

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2017-09-17م الساعة 13:42

التغيير – صنعاء:

توجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ 72 .

وسيلقي فخامة الرئيس كلمة بلادنا في الدورة التي ستتناول جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن وما يمر به شعبنا من معاناة جراء الحرب الانقلابية الظالمة التي يقودها المتمردين والقوى الداعمة لهم في غطرسة وتعنت على قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2216 .

كما سيلتقي فخامة الرئيس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد من رؤساء الوفود المشاركة والفعاليات ضمن برنامجه .

يرافق فخامة الرئيس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي .

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