مكتب محافظ الضالع يستهجن إفتراءات قائد اللواء 30 مدرع ويطالب بلجنة لتقصي الحقائق

2017-09-17م الساعة 13:42

التغيير – صنعاء:

أستهجن مكتب محافظ الضالع، الاستاذ فضل محمد الجعدي، ما وصفها بالإفتراءات وحملة التزييف الصادرة يوم امس، عن قائد اللواء 30 مدرع في جبهة حمك بمديرية قعطبة، العميد عبدالكريم الصيادي.

وقال المكتب في بيان له، امس السبت، انه رصد عديد خروقات وتجاوزات وقضايا فساد مارسها الصيادي طيلة الفترة الماضية ضد السلطة الشرعية والمقاومة والسكينة العامة في مديرية قعطبة، وهو ذات الامر الذي دفع المقاومة الشعبية في حمك الى اصدار بيان يوم امس طالبوا فيه السلطة الشرعية، بإقالة الصيادي ومهددين بالإطاحة به والانقلاب عليه، بعد ممارساته التي ضاقت ذرعا بهم.

واضاف بيان مكتب المحافظ، انه مع اصدار قيادة المقاومة بيانها الاول ضد الصيادي، سارع الاخير الى اصدار بيان مماثل افترى فيه على المحافظ الجعدي زورا وبهتانا وحمله مسئولية مشاكل افتعلها الصيادي نفسه، في سعي منه لإخفاء حقيقة خروقاته وفساده، وخلط الاوراق، في وقت عصيب تشهده الضالع والبلاد عامة، تنفيذا لأجندات لا تحقق الا أهداف الميليشيات الانقلابية، التي تتربص بالمحافظة، وتتمركز على مقربة من اللواء الذي يقوده الصيادي.

وجاء في البيان ان قيادة المقاومة الشعبية منعت يوم امس الصيادي، من زيارة مواقعها لأسباب عديدة، منها الخصميات المهولة التي تطال مرتبات المجندين بما فيهم الشهداء والجرحى، وتهميشه للمقاومين الحقيقيين الموالين للشرعية وإسقاطه لعديد من اسماء المقاومة واستبدالهم بأشخاص يدينون بالولاء للمخلوع صالح، وكذلك استيلائه على أسلحة وذخائر واعتمادات اللواء، وهذا امر خطير يتهدد جبهة حمك اذا لم تتحرك القيادات العليا لإنقاذ الموقف، مطالبا البيان وبشدة، الرئيس عبدربه منصور هادي وكل الجهات المعنية، إنزال لجنة خاصة لتقصي الحقائق وإعلان للرأي العام المتسبب بكل تلك الإشكاليات سواء الواردة في بيان الصيادي، او بيان مكتب المحافظ، وتحميله المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ازاء ذلك.

واردف، ان مكتب المحافظ يترفع عن مثل هذه الترهات التي لا تزيد الطين الا بلة ولا تخدم الا أعداء الوطن والأمة، لكنه مسئول عن التوضيح لقيادة البلاد والرأي العام، بعضا من التجاوزات والممارسات التي دأب الصيادي على تنفيذها منذ توليه منصب قائد اللواء 30 مدرع، وأهمها كالتالي :

- تلقي السلطة المحلية شكاوى من مالكي محطات الوقود بمديرية قعطبة بقيام قائد لواء 30مدرع بفرض مبلغ 200 الف ريال على كل حمولة وقود ( يحتفظ مكتب المحافظ بنسخة من تلك الشكاوى ).

- قيام قائد اللواء 30 مدرع بالاستيلاء على كل موارد مديرية قعطبة ( ضرائب ، تحسين ، إيرادات زكوية - ولدى مكتب المحافظ تقارير مدير عام مديرية قعطبة ومدراء الإدارات الإيرادية) .

- قيام قائد اللواء بمحاصرة مركز شرطة الفاخر، ما نشب عنه مواجهات ادت الى اصابة ثلاثة من افراد الامن،- ما زالوا يتلقون علاجهم في عدن واصابة احدهم حرجة.

- قيام قائد اللواء 30 مدرع بمنع مدير عام مديرية قعطبة ومكتبها التنفيذي من اداء أعمالهم، وهذا باعتراف قيادة اللواء كما ورد في بيانهم.

- قيام قائد لواء 30 مدرع باقتحام مكتب التربية بمديرية قعطبة للمرة الثانية وقد صدر عن ذلك بيان من مكتبي التربية بالمديرية والمحافظة، يوضح طريقة الاعتداء والاقتحام، ما دفعهم للدعوة الى الإضراب عن العمل حتى يتم ردع قائد اللواء.

- تلقىي مكتب محافظ الضالع، شكاوى عديدة من عدد كبير من المجندين بقيام عبدالكريم الصيادي بخصم نصف مرتباتهم وبشكل مستمر ( يحتفظ مكتب المحافظ بأسماء المجندين وأرقامهم العسكرية ).

- تلقي مكتب المحافظ شكاوى من سائقي القاطرات بقيام نقاط الجباية التابعة لقائد اللواء 30 مدرع بابتزازهم وفرض مبالغ كبيرة عليهم للسماح لهم بالمرور.

- وعلى ماسبق فإن محافظ الضالع اتخذ الإجراءات برفع تلك المخالفات الى الجهات المعنية، الامر الذي دفع قيادة اللواء الى اصدار بيانها اللا مسئول والمثقل بالافتراءات والتدليس والتضليل.

- ان قيام قائد اللواء 30 مدرع بمنع مدير عام المديرية المكلف من قبل المحافظ، ورفضه اوامر المحافظ وتمرده عليه، وتدخله بشئون السلطة المحلية وتنصيب نفسه مسؤلا عن المديرية، لهو عمل لا يخدم سوى الانقلابيين، ويعمل على خلخلة الجبهة.. لذا على الصيادي مراجعة مسئولياته ومهامه المحددة بقيادة اللواء 30 مدرع، وتحت ادارة وإشراف محافظ المحافظة، بحسب القوانين السائدة في البلاد، الضامنة لمنع تداخل المهام والاختصاصات الامنية والعسكرية والمدنية.

- وإزاء كل ذلك نؤكد مجددا على ما تفضل به الاخ محافظ المحافظة، على أهمية تشكيل لجنة من قبل فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والجهات ذات العلاقة للنزول وتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئول عن كافة تلك المشاكل، وإعلان تلك التحقيقات للرأي العام.

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