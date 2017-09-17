جندي يمني يقتل 3 من القاعدة اعترفوا باغتيال والده

2017-09-17م الساعة 17:17

التغيير – صنعاء:

أقدم جندي في #قوات_الحكومة_اليمنية الشرعية على قتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة أثناء التحقيق معهم في جنوب البلاد بعدما أقروا باغتيال والده وهو ضابط برتبة عقيد، وفقا لمصدر أمني ومصادر قبلية.

وقال المصدر الأمني في محافظة #أبين إن الحادثة وقعت، السبت، مشيرا الى أن الجندي الشاب أقدم على قتل العناصر الثلاثة "بشكل مفاجئ ومن دون أن ينال موافقة زملائه المحققين ما أدى الى إثارة غضبهم".

وأشارت المصادر القبيلة من جهتها الى أن والد الجندي قتل في هجوم لتنظيم القاعدة في مدينة #لودر في محافظة أبين قبل أشهر، مضيفة أن عناصر القاعدة الذين قتلهم الجندي انتقاما لوالده جرى دفنهم أمس السبت.

وتعتبر واشنطن " #قاعدة_الجهاد في شبه جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم #القاعدة في العالم، وتتخوف من تعزيز التنظيم نفوذه، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية.

فرانس برس

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