المحويت: أجتماع برئاسة الزيكم يناقش تنفيذ توجيهات ميليشيات الحوثي بالتجنيد الأجباري

2017-09-17م الساعة 18:56

التغيير – صنعاء:

عقد ألامين العام للمجلس المحلي لمحافظة المحويت الموالي للمخلوع علي الزيكم وبحضور الوكيل البيطري عبدالله الحمزي المعين من الحوثيين وعدد من المشائخ الموالين لهم اجتماعا لمناقشة ومتابعة الية وتنفيذ توجيهات زعيم مليشيا الحوثي التوجية بالتجنيد الأجباري

ونقل مركز المحويت الإعلامي عن مصادر له ، بأن الاجتماع الذي أنعقد ناقش آلية فرض التجنيد في شبام كوكبان والطويلة والرجم وبني سعد .

وقالت المصادر إن ميليشيا الإنقلاب الحوثية تعمل حاليا على تكليف الموالين لهم بمتابعة التجنيد في المديريات .

وأتفق المجتمعون على اعتبار رفض أوامر زعيم المليشيات بالتجنيد على أنهم خونة ومرتزقة ويجب معاقبتهم.

وتأتي هذه الاجتماعات من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إثر ازدياد التململ والرفض لطلبات ميليشيا الانقلاب بالتجنيد.

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