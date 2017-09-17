تعز: غارات وقصف مدفعي يستهدف الانقلابيين في الجبهة الغربية

2017-09-17م الساعة 19:20

التغيير – صنعاء:

تواصلت المواجهات اليوم الاحد بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد رافقها غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف الانقلابيين غربي المدينة.

وشهدت مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في جبهة الكدحة.

وقالت مصادر ميدانية نقل عنها الجيش الوطني ان المواجهات تركزت في محيط جبل موقعة والضاحة الحمراء وتبة العود .

واندلعت الموجهات عقب محاولة تسلل لمجاميع من عناصر المليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في المناطق ذاتها طبقا للمصادر.

وذكرت ان قوات الجيش الوطني احبطت محاولة تسلل المليشيا الانقلابية واجبرتها على التراجع والفرار مخلفة ورائها عددا من القتلى والجرحى في صفوفها.

وفي غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي تعز القريبة من الكدحة تجمعات للمليشيات الإنقلابية في منطقتي حذران والربيعي.

واكدت مصادر ميدانية اخرى ان القصف المدفعي لقوات الجيش الوطني اوقع في صفوف العناصر الانقلابية عددا من القتلى والجرحى علاوة على تدمير مدفع B10 في منطقة الروض بالربيعي.

على صعيد الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت ما يقارب من اربع غارات تجمعات وآليات للمليشيا الإنقلابية في مديرية مقبنه غربي تعز.

وبحسب المصادر فإن الغارات تركزت على النحو التالي موقع للمليشيا في وادي الصعيرة استهدف بغارة جوية نتج عنها تدمير طقم عسكري، في حين دمرت غارة اخرى في منطقة الكنب القريبة من البرح طقما عسكريا اخر كان في طريقة إلى مقبنه. فيما استهدفت غارة ثالثة تجمعات للمليشيا في منطقة المحطاب اسفرت عن سقوط عددا من القتلى والجرحى.

كما استهدفت المقاتلات بغارتها الرابعة طقما واربع دراجات نارية تابعة للمليشيا ادت الى تدميرها بالكامل ومقتل واصابة كل من كان في جوارها.

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