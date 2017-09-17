الضالع : إجتماع موسع يؤكد مساندته للسلطة المحلية في كافة مهامها

2017-09-17م الساعة 22:21

التغيير – صنعاء:

أقر اجتماع موسع للجنة الامنية ومدراء عموم المديريات بمحافظة الضالع، وضم شخصيات سياسية واجتماعية، برئاسة المحافظ فضل الجعدي، اليوم الاحد، على مساندته لكافة جهود السلطة المحلية الرامية الى تعزيز الامن والاستقرار وبسط نفوذ مؤسسات الدولة.

وفي افتتاح الاجتماع، اكد المحافظ الجعدي، على الدور النضالي للضالع من اجل الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، مشيرا الى اهمية الحفاظ على تاريخها ومنع انزلاقها الى مستنقع يسيء لتاريخها المشرف ويهدد أمنها وسلمها المجتمعي، منوها بالمسئولية الجمعية لصون المحافظة وأمنها واستقرارها.

واقر الاجتماع، مخرجات الاجتماع السابق للجنة الامنية بالمحافظة، بتقسيم مهام حماية الخط العام بمديرية الضالع بين الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وتفعيل عملها المشترك وإدارة النقاط الامنية القانونية بعد ازالة غير القانونية منها.

وأكد على ضرورة تفعيل عمل اجهزة المخابرات وتعزيز العمل المشترك بين كافة السلطات في المحافظة، وربطها بسلطة المحافظ، اضافة الى تفعيل النيابات والقضاء.

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