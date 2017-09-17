رئيس جامعة الحديدة يصدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق في حاله وفاة مواطن في مستشفي العلفي الجامعي

2017-09-17م الساعة 22:22

التغيير – صنعاء:

أصدر اليوم رئيس جامعة الحديدة رئيس مجلس إدارة مستشفي العلفي الجامعي الأستاذ الدكتور أحمد دغار، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول حالة وفاة مواطن في مستشفي العلفي الجامعي، والتى تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تشكيل لجنة تحقيق من الشؤون القانوتية بالجامعة والرقابة والتفتيش بمستشفي العلفي الجامعي ومندوب البحث الجنائي في المستشفي.

وتضمن القرار بأن يتم التحقيق والبحث عن الحقيقة مع المعنيين، والتوصل الى المتسبب أو الأسباب حول حاله الوفاة لإتخاذ ضدة المقصر الإجراءات القانونية.

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