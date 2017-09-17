وفاة مواطن بمستشفى العلفي الجامعي بالحديدة لعدم مقدرته دفع أربعة آلاف ريال رسوم العناية المركزة

2017-09-17م الساعة 22:15

التغيير – صنعاء:

توفي أحد المواطنين بمستشفى العلفي الجامعي بمحافظة الحديدة مساء امس بعد أن رفضت إدارة المستشفى نقله إلى غرفة العناية المركزة لتدهور حالته إلا بعد دفع أربعة آلاف ريال رسوم غرفة العناية .

وذكرت مصادر أن المتوفي يدعى الحاج علي راشد معصلي من ابناء محافظة الحديدة نقل إلى مستشفى العلفي بالحديدة مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى واستدعى بحسب تقرير الطبيب المختص نقله إلى غرفة العناية المركزة إلا إن أحد الإداريين في المستشفى وهو نائب المدير العام للشؤون المالية رفض رفضا قاطعا إدخال المريض غرفة العناية المركزة إلا بعد دفع الرسوم وهي مبلغ أربعة آلاف ريال والتي كان المريض لا يمتلكها حينها

وأضاف المصدر، بحسب ما نقل عنه موقع "الحديدة برس" أن زوجة المريض المعصلي وهي موظفة لدى المستشفى نفسه تعهدت بدفع المبلغ في وقت لاحق او خصمه من مستحقاتها إلا أن المسؤول رفض نقل المريض إلى العناية ما تسبب في وفاة المعصلي .

واتهم عدد من أقرباء المتوفي نائب مدير عام المستشفى بالتسبب بوفاة والدهم داعين الجهات المختصة فتح تحقيقا في الموضوع وإحالة المتسبب إلى النيابة .

الجدير بالذكر أن مستشفى العلفي تسلمته جامعة الحديدة في يونيو من لعام الماضي ليصبح مستشفى جامعي تعليمي في محاولة لتطوير الخدمات المقدمة إلا انه من ذلك الحين من بعد تسلم جامعة الحديدة أزداد التدهور في المستشفى وضعفت الخدمات المقدمة أكثر من السابق.

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