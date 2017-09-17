ضبط شاحنة تحمل أسلحة وعملات مزورة كانت في طريقها الى صنعاء
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2017-09-17م الساعة 22:41

التغيير – صنعاء:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد من ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخائر في خط مأرب – البيضاء كانت في طريقها الى صنعاء.

وقال مصدر عسكري :" ان الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة (فئة خمسة آلاف ريال)، بالإضافة الى كميات من ذخائر الدبابات وقذائف مدفعية متنوعة ومعدات ومسدسات (كاتم الصوت).

واطلع رئيس الأركان على الشاحنة المضبوطة ووجه الجهات المختصة بسرعة استكمال التحقيقات .. مشيداً بمستوى اليقظة العالية لأفراد الجيش ودورهم الفاعل في الحد من عمليات التهريب.

سبأ

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