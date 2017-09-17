دماج يؤكد على ضرورة بناء مؤسسات فاعلة للنهوض بالعملية الثقافية

2017-09-17م الساعة 22:46

التغيير – صنعاء:

قال وزير الثقافة، مروان دماج أن النهوض بالعملية الثقافية تتطلب في المقام الأول بناء مؤسسات ثقافية فاعلة تعتمد على التخطيط العلمي واستراتيجية يتم تنفيذها على أكمل وجه .

وأكد دماج خلال فعالية نظمها منتدى الخيرة الثقافي الإجتماعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، إهتمام الحكومة بالمؤسسات الثقافية والفنية ومنتسبيها من المثقفين والمبدعين وإيلائهم الرعاية التي تسهم في منح هذه المؤسسات الإستقلالية التامة لأداء مهامها .. مشيراً إلى أن الوزارة تدعم توجهات إستقلالية المؤسسات الثقافية .

ولفت إلى أن صندوق التراث والتنمية الثقافية يعد المورد الوحيد الذي تعتمد عليه الوزارة لدعم الأنشطة الثقافية .. مضيفاً أن الوزارة تسعى لانشاء فروع للصندوق في المحافظات حتى تتمكن المحافظات من الاستفادة من موارده في تسيير نشاطها وأنه قد تم تدشين هذه العملية بإنشاء فرع للصندوق في حضرموت .

وخلال الفعالية، إستمع وزير الثقافة إلى إستفسارات ومداخلات عدد من رواد المنتدى التي تناولت في مجملها أوضاع قطاع الثقافة في المحافظة ومعاناة المبدعين والمعوقات التي تعترض عملية النهوض بقطاع الثقافة .

وكان رئيس المنتدى، حسين عبدالله الجيلاني، قد رحب بوزير الثقافة .. معرباً عن سعادته بتشريف المنتدى هذه الفعالية الهامة .

حضر اللقاء المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وليد مهدي ومدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت، وجدي باوزير .

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