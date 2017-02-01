التغيير – صنعاء: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي " ان التدخل الإيراني في اليمن ساهم في دعم وتشجيع...

«اليونيسيف» تعلن وفاة 63 ألف طفل في اليمن العام الماضي لسوء التغذية قبل 9 ساعة, 22 دقيقة التغيير – صنعاء: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أمس الثلاثاء إن اليمن فقد مكاسب حققها على مدار عشر سنوات في مجال الصحة العامة

الرعيني يؤكد أهمية توعية المجتمع بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني قبل 9 ساعة, 33 دقيقة التغيير – صنعاء: أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أهمية رفع الوعي المجتمعي حول مخرجات الحوار