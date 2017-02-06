رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة ووكالة (سبأ)

قبل 5 ساعة, 44 دقيقة
التغيير – صنعاء: وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور احمد عبيد بن دغر اليوم الأحد ،بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر...

بيان للرأي العام بشأن ملابسات وفاة الصحفي محمد عبده العبسي قبل 5 ساعة, 6 دقيقة

التغيير – صنعاء: يود فريق متابعة قضية وفاة الصحفي محمد عبده العبسي الإعلان رسميا اليوم الموافق 5 فبراير 2017 ، عن انتهاء اجراءات

الاحمر: نهاية الانقلاب حتمية وعلى الجميع الالتفاف حول مشروع فخامة الرئيس قبل 4 ساعة, 55 دقيقة

التغيير – صنعاء: أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بأن نهاية الانقلاب حتمية وأن التقدم مستمر بدعم

محافظ تعز يؤكد أهمية اعطاء تعز الخصوصية المطلوبة كمدينة تقع تحت وطأة الحرب والحصار قبل 5 ساعة, 1 دقيقة

التغيير – تعز: قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان مدينة تعز صمدت في وجه الانقلابيين أكثر من عامين ، وقدمت التضحيات الكبيرة في ميادين

اخبار
 المقدشي: على الانقلابيين أن يعودوا الى صوابهم وأن يتوقفوا عن الزج بأبناء بعض المحافظات في معركة خاسرة
مسيرة راجله لكادر التمريضي والفني لهئية مستشفى الثورة بتعز
قائد محور تعز يلتقي أحزاب اللقاء المشترك ويطالب بالوقوف بجدية امام العابثين بامن المحافظة

التغيير – تعز: التقى قائد محور تعز،اللواء ركن خالد فاضل، اليوم الأحد قيادات أحزاب اللقاء المشترك...المزيد

 تدشين الحملة الوطنية لدعم مرضى السرطان بالحديدة للعام 2017م
مدير أمن أبين يقدم استقالته من قيادة الحزم الامني
الجيش اليمني يكسر مجددا هجمات انقلابية على صلو تعز
بيان لـ رابطة الأمهات يستنكر اعتداء حراسة السجن المركزي بصنعاء على إحدى أمهات السجناء
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الاعلام الاقتصادي : تحسن نسبي في أداء الاقتصاد اليمني والتضخم يصل الي ٢٢٪...المزيد
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ترتيب الدورى الإسبانى بعد انتهاء منافسات الجولة 19

التغيير – صنعاء : أسدل الستار على منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، حيث...المزيد

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