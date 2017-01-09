التغيير- صنعاء : قال العقيد مهران القباطي قائد قوات الجيش بجبهة صعدة وقائد لواء الصحراء٬ لـ«الشرق الأوسط»٬ إن قوات الجيش استطاعت السيطرة

التغيير – عدن: أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة برعاية أسر وذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم فداءً

قبل 10 ساعة, 55 دقيقة

التغيير – صنعاء: كشفت مصادر مطلعة في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة التي يقوم بها إلى المحافظة صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»