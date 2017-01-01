التغيير – صنعاء : أعلن الجيش الوطني اليمني، السبت، استكمال تحرير مقر اللواء 101 في منطقة البقع بمحافظة صعدة شمالي...

الحوثيون وحزب صالح يرفضون تسليم أسماء ممثّليهم في اجتماع الأردن قبل 11 ساعة, 43 دقيقة التغيير- الأناضول : رفض وفدا جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه

مصادر : ولد الشيخ يعود بخطة سلام معدلة لإنهاء الحرب في اليمن ( أبرز بنودها ) قبل 18 ساعة, 14 دقيقة التغيير – متابعات : قالت مصادر حكومية إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات