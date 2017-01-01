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- قائد محور صعده يكشف انباء السيطرة الكاملة على مقر اللواء 101 في منطقة البقع وطرد المليشيات منه
- تدشين البرنامج التدريبي لموظفي مستشفي الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء
- الحوثيون وحزب صالح يرفضون تسليم أسماء ممثّليهم في اجتماع الأردن
- جامعة عدن تدعو الجهات المختصة لوقف الاعتداءات على اراضي الجامعة
- الاحمر يبارك انتصارات الجيش في البقع
- وزارة الأوقاف تتلقى دعوة للمشاركة في التحضير لموسم الحج 1438هـ الشهر المقبل
- العثور على جثة طفل مقطعة الى اشلاء داخل كرتون بكيس بلاستيكي في برميل قمامة بالحديدة
- مصرع القيادي الحوثي الكبسي وعدد من مرافقيه في جبهة المخدرة بمأرب ( تفاصيل)
- خريطة توزّع السيطرة في اليمن بين الشرعية والانقلاب
- مؤسسة وهج الحياة تدشن حملة " شتاء دافئ لأطفالنا " لأبناء مدينة عمال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء
قائد محور صعده يكشف انباء السيطرة الكاملة على مقر اللواء 101 في منطقة البقع وطرد المليشيات منهقبل 11 ساعة, 22 دقيقة
التغيير – صنعاء : أعلن الجيش الوطني اليمني، السبت، استكمال تحرير مقر اللواء 101 في منطقة البقع بمحافظة صعدة شمالي...
- مصرع القيادي الحوثي الكبسي وعدد من مرافقيه في جبهة المخدرة بمأرب ( تفاصيل)
- خريطة توزّع السيطرة في اليمن بين الشرعية والانقلاب
- الرعيني: إنقاذ اليمن من هذه الكوارث المحدقة يتمثل في إنهاء الانقلاب
- صعدة : قوات الجيش والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة وتقترب من مركز مديرية البقع
- محافظ صعدة يؤكد رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية
- مكتب الشيخ محمد درعان يدين إدراج الادارة الأمريكية الحسن أبكر في قائمة العقوبات
الحوثيون وحزب صالح يرفضون تسليم أسماء ممثّليهم في اجتماع الأردن قبل 11 ساعة, 43 دقيقة
التغيير- الأناضول : رفض وفدا جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه
مصادر : ولد الشيخ يعود بخطة سلام معدلة لإنهاء الحرب في اليمن ( أبرز بنودها ) قبل 18 ساعة, 14 دقيقة
التغيير – متابعات : قالت مصادر حكومية إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات
تجهيز لواء ضخم لطرد الحوثيين من صعدة قبل 18 ساعة, 16 دقيقة
التغيير- وكالات : كشف محافظ صعدة اليمنية، معقل المتمردين، عن العمل على تجهيز لواء عسكري مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لتحرير محافظة صعدة، وطرد المتمردين الحوثيين
تدشين البرنامج التدريبي لموظفي مستشفي الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء
التغيير- صنعاء – عمر الصراري : انطلاقا من شعار " معا نحو التميز" وبرعاية الدكتور عبد الكريم محمود...المزيد
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مجتمع مدني
- مؤسسة وهج الحياة تدشن حملة " شتاء دافئ لأطفالنا " لأبناء مدينة عمال مصنع الغزل والنسيج بصنعاء
- "فجر الامل" و "المعهد التقني" يختتمان دورة تربية النحل لاسر الشهداء
- برنامج تدريبي حول التحفيز الوظيفي في مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء
- اختتام دورة التخطيط التشغيلي بمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين لموظفي المؤسسة بالمكلا
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برشلونة يسحق ايركوليس بسباعية و يتأهل لدور ال16 من كأس ملك اسبانيا ( فيديو )
التغيير- عدن : تلاعب فريق برشلونة بمنافسه المتواضع إيركوليس، وهزمه بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة...المزيد
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