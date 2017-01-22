اليمني: قرار جمهوري بتعيين قائدين عسكريين

قبل 4 ساعة, 35 دقيقة
التغيير – صنعاء: صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً...

التحالف يغير على معسكر الحرس الجمهوري في صنعاء..والجيش يتقدم في نهم قبل 4 ساعة, 38 دقيقة

التغيير – صنعاء: شنت مقاتلات التحالف 4 غارات على معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، وسمُع دوي انفجارات هائلة جراء

"فريدريش إيبرت" تدرب صحفيين يمنيين في بيروت عن الصحافة الحساسة للنزاعات قبل 4 ساعة, 32 دقيقة

التغيير – بيروت: انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها فريدريش ايبرت عن الصحافة

الجيش اليمني في محيط المخا... والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان قبل 20 ساعة, 16 دقيقة

التغيير – صنعاء: قالت مصادر عسكرية ومحلية إن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن استهدف مواقع ومخازن وشاحنات للانقلاب في مختلف

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 رئيس الأركان اليمني: صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول
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تعز : تدشين حملة "كلنا قحطان" للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات

التغيير - آفاق الحاج : دشن ناشطون في ساحة الحرية وسط - مدينة تعز - حملة " كلنا قحطان " للمطالبة...المزيد

 منشآت النفط بالحديدة تفتقد دورها الاستراتيجي في تزويد المواطنين بالنفط
بحيبح : الإنقلابيون خسروا 80 بالمائة من مواقعهم في بيحان
رئيس الوزراء اليمني يؤكد تحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة
«الرمح الذهبي» تواصل التقدم في شرق المحافظة وشمالها
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انتهاء أزمة الطائرة الليبية المختطفة..واستسلام الخاطفين...المزيد
حصيلة هجوم إسطنبول ترتفع الى 38 قتيلا واتهام لـ"الكردستاني"...المزيد
اقتصاد
الاعلام الاقتصادي : تحسن نسبي في أداء الاقتصاد اليمني والتضخم يصل الي ٢٢٪...المزيد
أسعار النفط تميل إلى الارتفاع في آسيا...المزيد
المحافظ الزُبيدي يدشن افتتاح شركة سيسكو المصرية للإسمنت ...المزيد
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الإثنين الأزرق... اليوم الأكثر كآبة في السنة؟...المزيد
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سمكة تجر صيادا وتبقيه في المياه 6 ساعات...المزيد
رياضة
 اختتام بطولة "تعز الصمود" للكاراتيه، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى..
الليلة.. ريال مدريد يستضيف أشبيلية في سهرة كورية ساخنة بكأس أسبانيا ( القنوات الناقلة )
اختتام منافسات بطولة التصالح والتسامح لكرة اليد الشاطئية بعدن

التغيير - نبيل الجنيد : اختتمت بعدن منافسات بطولة التصالح والتسامح لكرة اليد الشاطئية والتي...المزيد

 برشلونة يسحق ايركوليس بسباعية و يتأهل لدور ال16 من كأس ملك اسبانيا ( فيديو )
برشلونة يحسم الديربي الكتالوني ويدك شباك اسبانيول برباعية
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