عمان تفاجئ الانقلابيين وتعلن انضمامها للتحالف الإسلامي بقيادة السعودية
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2016-12-29م الساعة 00:13

التغيير- عدن :

 فاجأت سلطنة عمان مليشيات الحوثي وصالح وأعلنت انضمامها للتحالف الاسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية .

وقال مصدر سعودى مسؤول لوكالة رويترز، إن سلطنة عمان أبلغت المملكة اليوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامى العسكرى لمكافحة الإرهاب الذى كان الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد قد أعلن عن إنشائه فى ديسمبر الماضي.

وكان الأمير محمد الذى يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامى لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.

وقال المصدر إن ولى ولى العهد تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العمانى مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذى تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.

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