رسميا .. الحوثيون ينقلبون على صالح ويعلنون تمديد رئاسة صالح الصماد

2016-12-29م الساعة 00:31

التغيير – صنعاء :

انقلب الحوثيون اليوم الأربعاء على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجناحه من حزب المؤتمر الشعبي العام، وأعلنوا تمديد رئاسة صالح الصماد لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لمدة 4 أشهر قادمة، على غير ما اتفق عليه الطرفان بانتقال رئاسة المجلس من الحوثيين إلى المؤتمر الشعبي العام، كل 6 أشهر.

وقالت وكالة سبأ الخاضة للنقلابيين في صنعاء إن أعضاء المجلس السياسي الأعلى أقروا بالإجماع استمرار صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى والدكتور قاسم محمد لبوزة في منصبه نائبا لرئيس المجلس السياسي الأعلى على سبيل الاستثناء لمدة 4 أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة الأصلية لتوليهما مهام الرئيس والنائب.

يشار إلى أن الاتفاق الذي تم على ضوئه تشكيل المجلس السياسي بين طرفي الانقلاب “الحوثيين وصالح” قضى بان يتم تداول الرئاسة بين الطرفين كل ستة أشهر.

وقوبل القرار بغضب كبير من قواعد حزب المؤتمر الشعبي العام الذين اعتبروا أن هذا التصرف يؤكد أن الحوثيون لا يؤمنون بالشراكة.

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