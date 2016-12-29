الجيش يواصل زحفه نحو القصر الجمهوري بتعز..وقبائل الزرانيق تدعو المواطنين في المناطق الساحلية التبليغ عن اماكن تواجد الميلشيات

2016-12-29م الساعة 11:57

التغيير – تعز:

تواصل قوات الجيش اليمني في محافظة تعز زحفها نحو القصر الجمهوري، وتشدد حصارها المطبق على الميليشيات، وبعد معارك عنيفة، اقتربت قوات الجيش بشكل كبير من تحرير التشريفات من الميليشيات الانقلابية والسيطرة على عدد من المباني التي تتمركز فيها قوات الحوثي وصالح، علاوة على تطهير جزء كبير من مبنى البنك المركزي الجديد المتاخم للتشريفات والقريب من القصر الجمهوري.

وبينما تتواصل المعارك العنيفة على أشدها في الشرقية؛ حيث أصبحت قوات الجيش قريبة من السيطرة على معسكر التشريفات، بخاصة بعدما سيطرت على عدد من المباني، ومنها مبنى «مستشفى الكندي»، ولا يفصل قوات الجيش عن المعسكر سوى شارع واحد؛ صعدت الميليشيات قصفها على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى مقبنة، غرب المدينة، بمختلف الأسلحة وبمضادات الطيران، وسقط على أثره قتلى وجرحى من المدنيين.

وباشرت ميليشيات الحوثي وصالح عملية حصار جديدة على أهالي مديرية المسراخ، جنوب تعز، وعلى سكان صبر.

وتواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية، بالتزامن مع استهدافهم حركة السير في طريق نقيل هيجة العبد؛ الشريان الرئيسي الواصل بين عدن وتعز. وأفاد شهود عيان بأن الميليشيات أقدمت على قطع طريق الصرم - وادي الحسين، الذي يربط بين سوق مديرية خدير وعزلة الأقروض في مديريات المسراخ وسامع وصبر الموادم، ومنعت تحرك المواطنين في السوق، بعدما لجأ الأهالي لهذا الطريق للوصول إلى قراهم في المديريات الثلاث، بعد إغلاق ميليشيات الحوثي وصالح معبر غراب بمدينة تعز.

وفي تهامة، يواصل الجيش اليمني والقوات الموالية له من أبناء الإقليم، التصعيد من هجماتهم ضد مواقع وتجمعات ودوريات ميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة.

وتتركز الهجمات في محافظة الحديدة الساحلية، غرب العاصمة صنعاء حيث يوجد ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، وكذلك مديريات المحافظة، ويسقط على أثرها يوميا عدد من القتلى والجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

ودعت قبائل الزرانيق، كبرى القبائل في تهامة، جميع المواطنين في المناطق الساحلية من تهامة، إلى التبليغ عن أماكن وجود ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، والابتعاد عن أي عربات أو مركبات أو تجمعات للميليشيات الانقلابية لأنها ستكون أهدافا عسكرية للجيش اليمني والقوات الموالية له من أبناء تهامة.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet