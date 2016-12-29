وزارة المالية الواقعة تحت سلطة الانقلابيين تصدر تعميما هاما بشأن صرف المرتبات ( وثيقة رسمية )

2016-12-29م الساعة 22:42

التغيير – صنعاء – متابعة خاصة :

أصدر وزير المالية المعين من قبل الحوثيين صالح شعبان تعميما هاما بما سيتم صرفه من رواتب الموظفين المنقطعة منذ 4 أشهر .

وقال وزير مالية الانقلابيين في التعميم – الذي حصل " التغيير " على نسخة منه , بأنه سوف يتم صرف 50% فقط المتبقي من راتب شهر سبتمبر للموظفين الأساسيين في صورة واضحة لسعي الجماعة بعدم صرف المرتبات المتبقية وهي شهر اكتوبر , نوفمبر , ديسمبر .

كما تضمن التعميم بعدم صرف أي مبالغ كانت تصرف سابقا تحت مسمى حوافز أو غيرة ..

ويأتي هذا التعميم ليصيب المواطنين القابعين في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا بالذهول حيث يعانون من أزمة مالية كبيرة بعد نهب المليشيات مرتباتهم فيما تقوم الحكومة الشرعية بصرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر في المناطق المحررة .