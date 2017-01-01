وفاة طبيب أجنبي وزوجته اليمنية بعد رفض مستشفى الكويت استقبال حالتهما

2017-01-01م الساعة 13:54

التغيير – صنعاء:

توفي طبيب اجنبي وزوجته اليمنية بعد إصابتهما بحالة تسمم واسعافهما الى مستشفى الكويت في العاصمة , والذي رفض استقبالهما .

وقالت مصادر طبية ان الطبيب الاجنبي الذي يحمل الجنسية الطاكجية " احمد رقيفو " وزوجته الطبية اليمنية " أروى مقبل " توفيا بعد ان نقلا الى مستشفى الكويت والذي بدوره رفض استقبال حالتهما .

واكدت ان الطبيب الاجنبي وزوجته اليمنية توفيا على بوابة المستشفى , واستغربت التعامل غير الانساني للمستشفى مع مثل هذه الحالات , ورفض تقديم المساعدة الطبية رغم خطورة حالتهما .

واكدت ان عملية غسيل المعدة مع تقديم بعض الاسعافات السريعة كانت يمكن ان تنقذ الضحيتين .

وارجعت هذا التعامل الى الادارة الجديدة لمستشفى الكويت التي حولت هذا المستشفى من صرح طبي يقدم خدماته المجانية للمواطنين , الى مستشفى استثماري , في ظل عدم وجود الية واضحة لتوريد المبالغ المالية .

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