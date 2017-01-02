الدكتور ياسين سعيد نعمان يرد على خطاب صالح

2017-01-01م الساعة 23:19

التغيير- متابعات :

انتقد الدكتور ياسين سعيد نعمان، السفير اليمني لدى بريطانيا والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني السابق، خطاب المخلوع علي عبدالله صالح، في مواصلة اغراق اليمن الدم.

وقال ياسين في مقال نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه يقول لهم لا تنتظروا من العام الجديد غير ما ذقتموه من عذاب وخراب في العام الذي تودعونه.

وكان المخلوع صالح أعلن مساء أمس، رفضه المرجعيات الرئيسية لمشاورات السلام التي وقعها وفده بمشاركة وفد الحوثي في مسقط، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا ولا منطقيا لدى كل اليمنيين الحديث عن مخرجات الحوار الوطني الشامل أو المبادرة الخليجية أو قرار مجلس الأمن رقم 2216.

واضاف الدبلوماسي اليمني مخاطبا صالح: "حتى الكلمة الطيبة في مثل هذه المناسبات يستخسرها الطغاة حينما ترتعش سيقانهم بعد انهيار سلطتهم" .

وتساءل ياسين سعيد نعمان قائلا: ماذا ننتظر ممن ظل يتخبط في تاريخ من التناقضات وبعد أن أصبح يحيط به المتزلفون والحمقى وتجار البضاعة الرديئة من الفاسدين الذين لم يجدوا لبضاعتهم سوقاً الا في حضرته ..غير أن يسلم أمره لأمثال هؤلاء ليجروه بدورهم الى القاع الذي جاء بهم منه .

وأشار ياسين إلى أن هذا الخطاب هو الوصلة الاخيرة من المشهد الذي يقوده إلى هذا القاع خاصة وانه يلخص أهداف الحرب في إسقاط كافة المرجعيات التي يتطلع اليها اليمنيون لانهاء الحرب واسبابها والعودة الى عملية السلام .

وأردف سفير اليمن لدى بريطانيا قائلا: لا معنى آخر لمضمون هذا الخطاب سوى أن هذه الحرب وفقاً له لن تتوقف حتى يتم إسقاط هذه المرجعيات .

وختم ياسين سعيد نعمان حديثه قائلا: شهدنا سقوط كثير من الطغاة ورأينا كيف ان كل سقوط يشبه صاحبه .

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