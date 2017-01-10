مرضى مستشفى دار السلام للصحة النفسية بالحديدة مهددون بالجوع
قبل 1 ساعة, 4 دقيقة

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2017-01-10م الساعة 18:10

التغيير- أحمد كنفاني:

ناشدت قيادة مستشفى دار السلام للصحة النفسية محافظة الحديدة قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بصنعاء  سرعة تزويد المستشفى بكمية مادة الدقيق  المعتمد صرفها كل ثلاثة اشهر والمحددة 190 كيس  والتي يتم سداد  قيمتها عند استلام سند توريد الكمية للمخازن .

واشارت الى انه للاسف قد مضى 4 اسابيع من المتابعة دون جدوى  لصرف كمية  الاشهر (اكتوبر - نوفمبر-ديسمبر) 2016م .

واكدت انه الى الان لم يعرف لديها الاسباب التي تقف وراء تأخير الصرف والتي ان استمرت حتى نهاية يناير الجاري فإن المستشفى سيتوقف عن تزويد المرضى بالروتي نظرا لعجزه في شراءه وسداد قيمته للفرن المتعامل معه والذي يعتبر مادة اساسية يتم تزويدهم بها  بشكل يومي ضمن ثلاثة وجبات يقدمها المستشفى للمرضى والنزلاء.

وعبرت عن املها بالتعاون معها مؤكدة انه عند تقديم مذكرة طلب الصرف لقيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالحديدة عبرت عن اسفها مبررة  ان توجيهات صدرت من قيادة المؤسسة بصنعاء والتي عند التواصل معها افادت ان عدم صرف الكمية يأتى لتوجيهات شفوية عبر التلفون من جهات عليا  دون ذكر اي تفاصيل آخرى.

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