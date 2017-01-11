الفلكي اليمني الجوبي يحذر من بدء أيام " سعد الذابح " خلال الأيام القادمة

2017-01-11م الساعة 18:36

التغيير- صنعاء :

حذر الفلكي اليمني احمد الجوبي من اشتداد البرد خلال الاسبوع القادم وبدا ايام ما تسمى بسعد الذابح . وقال الفلكي الجوبي عبر منشور نشر له بصفحته بالفيس بوك الجمعة المقبلة اول ايام سعد الذابح الباردة سوف يستمر قرابة الاسبوعين" .

وتتميز تاريخيا بشدة الرياح وبرودة الطقس، ويعتبر نواء "سعد الذابح" أكثر أيامها برودة.

وعن أصل تسمية مجموعة "السعود" هذه، تقول روايات كبار السن "إن هناك شخصا يسمى سعد كان في طريقه للسفر، فنصحه أبوه أن يتزود بفراء وقليل من الحطب اتقاء لبرد محتمل، لكنه لم يسمع نصيحة أبيه ظاناً أن الطقس لن يتغير كثيرا أثناء رحلته، حيث كان الطقس في ذلك الوقت دافئا".

وما إن بلغ سعد منتصف الطريق إلى حيث يقصد "حتى تلبدت السماء بالغيوم وهبت ريح باردة وهطل مطر وثلج بغزارة، فلم يكن أمام سعد سوى ذبح ناقته وهو كل ما يملك، ليحتمي بأحشائها من البرد القارس، فسمي ذبح الناقة بـ(سعد الذابح).. لكن "سعدا" شعر بعد ذلك بالجوع فلم يجد أمامه سوى أحشاء الجمل ولحمه للأكل، فابتلعها فكان هذا (سعد البلع) كما تقول الرواية".

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