الحباري يلتقي عضو مجلس العموم البريطاني لمناقشة الوضع الانساني

2017-01-12م الساعة 19:01

التغيير – صنعاء:

التقى يحيى علي الحباري عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة اليوم بالعاصمة صنعاء بالسيد اندرو ميشيل عضو مجلس العموم البريطاني.

ويزور السيد اندرو اليمن لسببين رئيسيين الأول للاطلاع على الوضع الإنساني والثاني ليتأكد مما يحدث سياسياً على أرض الواقع.

وناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية، حيث طلب عضو مجلس العموم معرفة طرق تزويد الأسواق اليمنية بالمواد الغذائية الأساسية والعراقيل التي يواجها في عملية الاستيراد وتحويلات العملات الصعبة لاستيراد القمح في ظل انقطاع تغطية البنك المركزي في صنعاء.

وتم مناقشة حلول بديلة لغرض معالجة المشكلة القائمة أمام مستوردي القمح في الحصول على العملة الصعبة من أجل استيراد القمح، كما وعد عضو مجلس العموم البريطاني بالعمل الجاد مع مستوردي القمح من خلال مجلس العموم البريطاني وذلك من خلال الضغط على دول التحالف ليتم نقل السيولة الموجودة في البنوك المحلية إلى مراسليها في الخارج حتى تستطيع أن تضطلع بمسؤوليتها في تغطية الاعتمادات الخاصة بمادة القمح.

وأكد عضو مجلس العموم البريطاني بأنه سيتم نقل معاناة الشعب اليمني إلى مجلس العموم البريطاني، إضافة إلى أنه سيعمل كل ما في جهده لحل مشكلة القطاع الخاص والبنوك المحلية اليمنية، وذلك لمعالجة المشاكل المتعلقة باستيراد القمح.

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