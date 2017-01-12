بقيمة 45 مليون ريال

اتلاف 605 كرتون سجائر مهربه بالحديدة

2017-01-12م الساعة 19:06

التغيير - أحمد كنفاني:

أتلف فرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بالحديدة اليوم 605 كرتونا من السجائر المهربة التي لا تحمل طابع البندرول.

وخلال الاتلاف التي حضرها عدد من المعنيين بالجهات ذات العلاقة بالمحافظة، اشادوا بجهود رجال الامن وما يقومون به في دور كبير في ضبط مثل هذه المهربات التي تكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وصحة الفرد والمجتمع.

فيما اوضح مدير عام مكتب الضرائب محمد سيف الفقية ومدير ضرائب كبار المكلفين بالمحافظة جميل نايف الشرجبي أن قيمة الكمية التي جرى إتلافها تقدر بنحو 45 مليون ريال.

واشارا الى ان ضبطها جاءت بعد جهود حثيته تم بذلها من قبل رجال الامن في عدد من النقاط الأمنية المتواجده في مديريات المحافظة وحملات نفذتها الوحدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال الاشهر الماضية 2016م.

واكدا ان عملية الاتلاف جرت بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية المتبعة وبحضور الجهات المعنية وفقا للانظمة واللوائح المحددة لها.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet