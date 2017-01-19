سينفذ خلاله 200 عملية جراحية..

تدشين المخيم الطبي المجاني لمكافحة العمى ومعالجة العيون بأرحب

2017-01-18م الساعة 23:25

التغيير- عبد اللطيف مقحط :

دشن وزير الصحة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومحافظ محافظة صنعاء العميد حنين محمد قطينه المخيم الطبي المجاني لمكافحة العمى وأمراض العيون بمستشفى عومرة بمديرية أرحب والممول من مؤسسة التنمية والتواصل بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة .

ودعا محافظ صنعاء جميع المنظمات العاملة في اليمن إلى السير لدعم المخيمات الطبية الإنسانية التي يلمس المواطنين ثمارها.

وقال قطينه - في تصريحات صحفية - يجب على المنظمات أن تكون فاعلة وتهتم بالمخرجات وتعمل في تقديم الخدمات وأن لا تكون منظمات شكلية،مؤكدا حرص قيادة المحافظة بدعم وتشجيع وتذليل الصعوبات أمام هذه المنظمات .

وثمن قطينه،دور المنظمات الفاعلة في الميدان وخاصة مؤسسة التنمية والتواصل ، داعيا إلى ضرورة استمرار وإقامة مثل هذه المخيمات الطبية، مشيدا بإدارة مستشفى عومره وكادرها الطبي المتميز.

وشدد قطينه على ضرورة تركيز اهتمام المنظمات على المستشفيات المتوسطة التي تقدم الخدمات الطبية لأبناء المجتمع،وأن لا تشتت إمكانياتها وجهودها في المراكز الصحية دون فائدة يلمسها المواطن.

وخلال الزيارة لأقسام المستشفى،أشاد وزير الصحة والسكان عن مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى عومره،معبرا عن إعجابه بالإعداد والتحضير لمثل هذه المخيمات التي يتم تنفيذها بهدف تقديم الخدمات للمواطنين .

من جانبه،قال مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ،تختلف مدلولات الحديث اليوم بروعة الصورة التي تم رسمها اليوم بالتعاون مع مؤسسة التنمية والتواصل بإقامة مثل هذا المخيم الطبي المجاني بمستشفى عومره بأرحب والذي سيرسم البسمة في شفاه المرضى ،وأضاف المنتصر أن المخيم الطبي المجاني سيستمر ستة أيام ،سينفذ خلالها 200 عملية جراحية وأكثر،مثمنا دور قيادة وزارة الصحة والسكان وقيادة محافظة صنعاء ومؤسسة التنمية والتواصل لدعمها للمخيم الطبي المجاني ،مشيدا بإدارة المستشفى على تسهيلها لإنجاح هذا المخيم .

فيما عبر الدكتور خالد عبد الرحمن شريف مدير الصحة بالمديرية،عن إعجابه بالإقبال الواسع على المخيم الطبي،موضحا أن المستشفى استقبل ما يقارب ستمائة حالة في اليوم الأول منها 45 عملية جراحية للمياه البيضاء ، داعيا المنظمات إلى دعم هذه الجوانب الخدمية الإنسانية،مثمنا دور وجهود القائمين على المخيم الطبي المجاني .

حضر التدشين وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري ومدير عام مديرية أرحب نصير الحباري ومدير عام الإعلام بالمحافظة سليم الورد ومدير عام الإعلام والتثقيف بوزارة الصحة الدكتور عبد السلام سلام ،وعدد من المختصين بوزارة ومكتب الصحة بالمحافظة .

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