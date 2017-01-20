التحالف يزلزل صنعاء بسبع غارات جوية على أحد معسكرات الانقلابيين

2017-01-19م الساعة 23:44

التغيير- صنعاء :

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الخميس، غارات جوية على معسكر يسيطر عليه الحوثيون والمليشيا الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت سبع غارات جوية على معسكر "السواد" جنوب صنعاء، حيث سمعت انفجارات عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.

وتأتي تلك الغارات بالتزامن مع استمرار المعارك في عدة جبهات في اليمن، بين مسلحي الحوثي وصالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، من جهة ثانية.

24 - د ب أ

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